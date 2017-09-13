06:00 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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25 силовиков АТО уже получили протезы за рубежом

На сегодняшний день уже получили  протезы за рубежом 25 силовиков АТО. 

25 силовиков АТО уже получили протезы за рубежом

Такое сообщение в рамках брифинга распространил 12-го сентября первый замглавы Госслужбы по вопросам ветеранов войны, а также по делам участников АТО Игорь Мальцев. Согласно его словам – в целом на данный момент был обеспечен протезами 421 силовик АТО. В том числе за границей обеспечили протезами 25 силовиков.

Сейчас в протезировании еще нуждаются 150 бойцов востока – подчеркнул Мальцев. Также он отметил, что в Украине оказывают услуги по обеспечению протезами инвалидов – согласно самым новым технологиям.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата силовиков АТО с сентября 2017 г. будет составлять минимум 17 тысяч гривен.


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