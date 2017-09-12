Во вторник в Украине сухая и теплая погода сохранится

Только в западной части днем, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду, на западе и юге местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 25-30 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины днем возможен кратковременные дожди, грозы. Ночная температура воздуха удержится в пределах 12-19 градусов. Днем будет от 18 до 25 градусов со знаком плюс.

На севере страны во вторник малооблачно и без осадков. Только днем в Житомирской области пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 12-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

В центре Украины 12 сентября сухо и жарко. Только днем в Винницкой области возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 13-19 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 26 до 33 градусов жары.

На востоке сегодня также осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов со знаком плюс. Днем будет от 25 до 31 градуса.

На юге страны во вторник сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-20 градусов. Днем воздух раскалится до 26-33 градусов.

В Крыму без осадков и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.