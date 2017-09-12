В Запорожье убили бешеную лисицу, которая бросалась на людей

Такие данные распространили в пресс-службе патрульной полиции данного населенного пункта. Согласно сообщению – в частный двор, что по улице Зачиняева в н.п. Запорожье. Внезапно забежала лиса, покусавшая там собак, а также бросавшаяся на людей.

Из-за агрессивного поведения лисицы и угрозы для жизни полицейскими было принято решение применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное. После устранения лисицы на место была вызвана следственная группа из Днепровского отделения полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове карантин был введен из-за бешеного кота.