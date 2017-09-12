18:38 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В трех регионах Украины замечены новые вспышки АЧС

Новые случаи вспышек АЧС были недавно зафиксированы в Винницкой, а также в Донецкой и в Одесской областях нашей страны. 

В трех регионах Украины замечены новые вспышки АЧС

Такие сведения распространила пресс-служба Госпродпотребслужбы. Согласно этим данным – АЧС была замечена на Виннитчине – в личном хозяйстве жителя села Железнодорожное, что в Козятинском районе. Также согласно данным ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой, а также в Одесской областях, гибель свиней замечена в личном хозяйстве гражданина – жителя села Анновка Донецкой области, а также заболевание животных замечено в селе Сарата на Одесчине.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в августе 2017 г. из-за АЧС убивали диких кабанов.


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