В трех регионах Украины замечены новые вспышки АЧС

Такие сведения распространила пресс-служба Госпродпотребслужбы. Согласно этим данным – АЧС была замечена на Виннитчине – в личном хозяйстве жителя села Железнодорожное, что в Козятинском районе. Также согласно данным ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой, а также в Одесской областях, гибель свиней замечена в личном хозяйстве гражданина – жителя села Анновка Донецкой области, а также заболевание животных замечено в селе Сарата на Одесчине.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в августе 2017 г. из-за АЧС убивали диких кабанов.