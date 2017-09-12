В Европарламенте предложили отменить роуминг для Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отметим, что соответствующие меры программы ЕС "Восточное партнерство" содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

В часности, Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц подать привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая введет односторонные тарифные преференции или создаст широкополосные каналы высокой мощности.

В свою очередь подобная модель может быть также предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства" - Армении, Беларуси и Азербайджану.

Кроме того, новый трастовый фонд для Украины должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Однако проект вначале должны рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство и правительство Израиля начинают переговоры об отмене роуминга между странами.