Украинцу Грибу в России позволили встретиться с адвокатом

Сегодня российская власть разрешила Андрею Сабинину, который взялся защищать украинца, повидаться с ним. Как написал на своей страничке в Facebook Сабинин, Павел выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств.

Также не решены бытовые проблемы, - написал Сабинин, добавив, что не может комментировать суть обвинения Гриба более подробно, поскольку дал подписку о неразглашении.

Напомним, 24 августа в Беларуси пропал 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины.

Позже исчезнувший в Беларуси сын украинского пограничника Гриба "нашелся" в российском СИЗО.

Как сообщал УРА-Информ, пропавший в Беларуси украинец Гриб находится в СИЗО Краснодара и обвиняется в терроризме.