00:30 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцу Грибу в России позволили встретиться с адвокатом

Адвокат украинца Павла Гриба, которого держат в краснодарском СИЗО, в понедельник, 11 сентября, смог таки встретится со своим подзащитным.

Украинцу Грибу в России позволили встретиться с адвокатом

Сегодня российская власть разрешила Андрею Сабинину, который взялся защищать украинца, повидаться с ним. Как написал на своей страничке в Facebook Сабинин, Павел выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств.

Также не решены бытовые проблемы, - написал Сабинин, добавив, что не может комментировать суть обвинения Гриба более подробно, поскольку дал подписку о неразглашении.

Напомним, 24 августа в Беларуси пропал 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины.

Позже исчезнувший в Беларуси сын украинского пограничника Гриба "нашелся" в российском СИЗО.

Как сообщал УРА-Информ, пропавший в Беларуси украинец Гриб находится в СИЗО Краснодара и обвиняется в терроризме.


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