Участникам АТО предоставили 83 тысячи земельных участков

Так, было выдано участков общей площадью 87 тыс. 471 гектаров. Такие сведения распространил на брифинге первый замглавы Госслужбы по вопросам ветеранов войны и бойцов АТО И. Мальцев. Согласно его словам – на данном этапе уже было подано около 266 тысяч заявлений на получение участков земли.

Выдано таких участков – около 83-ех тысяч. Мальцев добавил также, что на данный момент уже выданы разрешения и обработаны 174 тысячи заявлений на проекты землеустройства. При этом на сегодня было зарегистрировано 313 тысяч силовиков-участников АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в собственности столицы ранее оставили землю сквера им. Небесной сотни.