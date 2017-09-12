Участникам АТО предоставили 83 тысячи земельных участков

В Украине на данный момент уже было выдано участникам АТО 82 тыс. 986 участков земли.
Так, было выдано участков общей площадью 87 тыс. 471 гектаров. Такие сведения распространил на брифинге первый замглавы Госслужбы по вопросам ветеранов войны и бойцов АТО И. Мальцев. Согласно его словам – на данном этапе уже было подано около 266 тысяч заявлений на получение участков земли.
Выдано таких участков – около 83-ех тысяч. Мальцев добавил также, что на данный момент уже выданы разрешения и обработаны 174 тысячи заявлений на проекты землеустройства. При этом на сегодня было зарегистрировано 313 тысяч силовиков-участников АТО.
Как сообщал УРА-Информ, в собственности столицы ранее оставили землю сквера им. Небесной сотни.