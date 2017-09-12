14:48 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд принял решение по сыну Шуфрича

Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу прокуратуры на решение суда, который отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича на поруки отца, и оставил его без изменений.

Суд принял решение по сыну Шуфрича

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, Шевченковский суд не предоставил оценку тому обстоятельству, что поручитель является родным отцом подозреваемого.

"В таком случае интересы собственного сына могут перевесить обязанность поручителя перед судом", - говорит она.

Также, прокурор внес ходатайство о допросе в судебном заседании представителя потерпевшего о состоянии его здоровья в настоящее время.

Отметим, около 12 часов суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил решение - оставить сына Нестора Шуфрича на поруках отца.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину.


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