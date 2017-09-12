Прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили, - Петренко

После получения запроса украинская сторона направила материалы в органы прокуратуры и сейчас идет проверка. Это предварительный этап и если заключение будет позитивным, то будет возможность принимать дальнейшие процедурные решения в четком соответствии с законом.

Об этом на брифинге в Киеве во вторник, 12 сентября, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. При этом, отвечая на вопрос журналистов, глава ведомства отметил, что согласно украинскому законодательству, в зависимости от того, на какой стадии находится рассмотрение уголовного дела в стране, которая запрашивает экстрадицию того или иного лица, конечное решение принимает тот или иной орган.

Вместе с тем, он обратил внимание, что вне зависимости от этих моментов украинское законодательство предусматривает процедуру экстрадиционной проверки, которая осуществляется именно органами прокуратуры и временных ограничений по этом вопросу нет.

Вместе с тем министр подчеркнул, что после того, как будет собран пакет документов, органы прокуратуры передадут его в Минюст, который уже будет в свою очередь будет принимать решение.

Напомним, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.

Как сообщал УРА-Информ, по данным главной прокуратуры Грузии, Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных делах, открытых по статьям Уголовного кодекса Грузии Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, Совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, Злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия и Злоупотребление положением должностным лицом.