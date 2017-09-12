Потерь среди украинских военных за последние сутки не было

За прошедшие сутки противник 36 раз открывал огонь в зоне проведения антитеррористической операции. При этом из них 16 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди украинских военных, к с счастью, нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в конце вчерашнего дня основная активность боевиков фиксировалась на Приморском направлении. Тут начиная с шести часов вечера российские войска из минометов калибра 82 миллиметра били по нашим позициям вблизи Гнутово и Талаковки.

Кроме того, возле населенного пункта Талаковка боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП. При этом Водяное уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния, а вчера боевики трижды открывали огонь в этом направлении из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки.

На Донецком направлении после шести часов вечера враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне. Из гранатометов наемники били по украинским защитникам в окрестностях Каменки и Новгородского.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован один обстрел.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, боевики 51 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских защитников, к счастью, нет.