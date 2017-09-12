11:19 12.09.2017 | Общество | Новости
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По итогам урагана "Ирма" возникло крупнейшее за сто лет наводнение

Ураган "Ирма" поспособствовал крупнейшему за последние сто лет наводнению.

По итогам урагана

Так, самое серьезное за сто последних лет наводнение было в Джексонвилле (штат Флорида). Такие данные распространила представитель Национальной метеослужбы – Э. Иньеди. По ее словам – достигнут исторический максимум подъема вод. Этот максимум был установлен в 1864 г., и он уже преодолен.

Уровень воды в определенных районах штата в центральной части города достигает 1,2 метра. По данной причине власть Джексонвилла в соцсетях предупреждают людей о необходимости избегать мест городских улиц, которые затоплены.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" на Кубе убил десять граждан.


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