10:50 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новые подробности автомобильной перестрелки в Киеве

Главное управление Национальной полиции в городе Киеве продолжает розыск мужчин, которые совершили оружейную перестрелку в пятницу, 8 сентября, на улице Дегтяревской.

Новые подробности автомобильной перестрелки в Киеве

Об этом передает пресс-служба полиции Киева.

Киевские полицейские просят всех очевидцев и свидетелей предоставить любую информацию, фото или видео с камер видеонаблюдения по поводу инцидента.

Стрельба произошла в Шевченковском районе около 14.30 на улице Дегтяревской. Неизвестные на автомобиле "Опель-Вектра" обстреляли автомобиль "Ягуар". Два пассажира салона "Ягуара" пострадали.

Преступников по прибытии правоохранителей не было обнаружено. Мужчины бросили автомобиль в нескольких кварталах от происшествия и скрылись в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по статье умышленно покушение на группу лиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате перестрелки на Дегтяревской один из пострадавших от стрельбы оказался в реанимации.


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