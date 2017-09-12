На Донбассе за период АТО погибло 10,2 тыс. граждан – ООН

Так, по итогам военных действий на востоке Украины уже пострадало около 35-ти тысяч граждан. Среди них – 10 тысяч 225 – погибли. Такие данные недавно распространили в отчете ООН – относительно ситуации с правами граждан в Украине.

В целом начиная с 14-го апреля 2014 г. и по 15-е августа 2017 г. на востоке уже имеется 34 тысячи и 766 жертв военного конфликта. В том числе 10225 погибших по итогам конфликта – сказано в отчете ООН. За время военных действий в том числе погибло 2505 гражданских.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за последние три месяца погибло 26 мирных жителей.