20:54 12.09.2017 | Общество | Новости
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Количество жертв урагана "Ирма" в Карибском бассейне возросло до 43

По состоянию на вечер вторника, 12 сентября, в результате урагана "Ирма" погибли 43 человека в Карибском бассейне.

Количество жертв урагана

Еще 11 человек погибли во Флориде, Джорджии и Южной Каролине. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова местного представителя Флориды, предполагалось еще большее количестве смертей.

Особенно из должно было много быть на Флоридских Ключах, где в воскресенье урагану присвоили четвертую категорию с устойчивыми ветрами до 215 километров в час. Однако потребуется некоторое время, чтобы люди возвращались в свои дома, - пояснил он, добавив, что в самый разгар шторма были эвакуированы 6,5 миллионов человек во Флориде, что стало крупнейшей эвакуацией в современной истории США.

Вместе с тем ученые университета штата Колорадо отметили, что ураган "Ирма" стал самым продолжительным мощным ураганом, когда-либо зафиксированным учеными. Его скорость ветра держалась на отметке в 298 километров в час на протяжении 37 часов.

Это самое долгое зафиксированное время, в течение которого какой-либо циклон в мире сохранял такую мощность, - сообщили ученые.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Жертвами стихии стали десятки человек.


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