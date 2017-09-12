ГосЧС предупреждает украинцев о высокой пожарной опасности

В связи с чем спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в восьми областях Украины ожидается значительный уровень пожарной опасности.

Так, 12-15 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях высокая четвертого класса, а 14-15 сентября местами чрезвычайная пятого класса пожарная опасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине во вторник, 12 сентября, на большей части страны сохранится сухая и теплая погода.

Только в западной части днем, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду, на западе и юге местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов выше нуля.