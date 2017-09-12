Google обжаловала решение Еврокомиссии о рекордном штрафе

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Отметим, что Еврокомиссия обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем Европы. Так, Google формировал выдачу результатов по товарам и услугам так, что коммерческие партнеры корпорации оказывались первыми в выдаче.

В связи с этим в Европейском суде лишь подтвердили факт подачи апелляции интернет-гигантом, однако не предоставили при этом никаких деталей иска. Теперь Европейскому суду, базирующемуся в Люксембурге, понадобится несколько лет для принятия решение по данной апелляции.

В общем представители Еврокомиссии намерены защищать свое решение и уверены в своей победе в суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", директор "Google Украина" Дмитрий Шоломко рассказал, почему украинцы видят Крым в составе Российской Федерации.