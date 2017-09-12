10:50 12.09.2017 | Общество | Новости
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Google обжаловала решение Еврокомиссии о рекордном штрафе

Американская транснациональная публичная корпорация Google обжаловала в Европейском суде решение Еврокомиссии о взыскании рекордного штрафа в сумме 2,42 миллиарда евро.

Google обжаловала решение Еврокомиссии о рекордном штрафе

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Отметим, что Еврокомиссия обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем Европы. Так, Google формировал выдачу результатов по товарам и услугам так, что коммерческие партнеры корпорации оказывались первыми в выдаче.

В связи с этим в Европейском суде лишь подтвердили факт подачи апелляции интернет-гигантом, однако не предоставили при этом никаких деталей иска. Теперь Европейскому суду, базирующемуся в Люксембурге, понадобится несколько лет для принятия решение по данной апелляции.

В общем представители Еврокомиссии намерены защищать свое решение и уверены в своей победе в суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", директор "Google Украина" Дмитрий Шоломко рассказал, почему украинцы видят Крым в составе Российской Федерации.


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