14:50 12.09.2017 | Общество | Новости
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ФБР проверит ряд российских СМИ

Федеральное бюро расследований начало проверку новостного портала Sputnik. Об этом передает Голос Америки.

ФБР проверит ряд российских СМИ

Согласно информации ведомства, федеральное бюро допросило одного из сотрудников Эндрю Файнберґа, который предоставил архив своих переписок и тысячи других редакторов. Служба проверит причастность портала к Кремлю.

Файнберг поведал о том, не получал ли он каких-либо указаний из Москвы, а если и получал, то когда, от кого, и куда все перенаправлял информацию. Сотрудник отмечает, что редакторы часто "поддакивали" Москве.

В ФРБ также заинтересовались и новостным каналом RT. Его подозревают в том, что оно действует как инструмент пропаганды Кремля.

Все СМИ в США обязаны соблюдать Закон о регистрации лоббистов (FARA), иначе за его нарушение следуют весомые штрафы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Сенат большинством голосов новым директором ФБР был назначен Кристофер Рэй.


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