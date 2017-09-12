ФБР проверит ряд российских СМИ

Согласно информации ведомства, федеральное бюро допросило одного из сотрудников Эндрю Файнберґа, который предоставил архив своих переписок и тысячи других редакторов. Служба проверит причастность портала к Кремлю.

Файнберг поведал о том, не получал ли он каких-либо указаний из Москвы, а если и получал, то когда, от кого, и куда все перенаправлял информацию. Сотрудник отмечает, что редакторы часто "поддакивали" Москве.

В ФРБ также заинтересовались и новостным каналом RT. Его подозревают в том, что оно действует как инструмент пропаганды Кремля.

Все СМИ в США обязаны соблюдать Закон о регистрации лоббистов (FARA), иначе за его нарушение следуют весомые штрафы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Сенат большинством голосов новым директором ФБР был назначен Кристофер Рэй.