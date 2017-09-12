ЕСПЧ принял к рассмотрению дело украинца Гриба

Европейский суд по правам человека в понедельник, 11 сентября, принял решение об отложении рассмотрения вопроса о применении Правила 39 Регламента Европейского суда до получению необходимой информации от Правительства Российской Федерации. Как сообщил на своей страничке в Facebook министр юстиции Павел Петренко, дело открыто по представлению Игоря Гриба, отца похищенного парня.

Суд также решил истребовать у российской стороны данные о состоянии здоровья Павла для дальнейшего рассмотрения дела. Для предоставления это информации России дали строк до 25 сентября 2017 года.

Напомним, по информации адвоката Гриба Андрея Сабинина, никаких лекарств его подзащитный не получает уже в течение 18 дней.

Как сообщал УРА-Информ, адвокат украинца Павла Гриба, которого держат в краснодарском СИЗО, в понедельник, 11 сентября, смог таки встретится со своим подзащитным.