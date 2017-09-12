362 проекта подано на конкурс научных работ

Так, научные проекты были внесены на конкурс из более 100 вузов, а также научных учреждений МОН. На данный момент ведется научная, а также научно-техническая экспертиза поданных проектов.

Экспертизу сейчас проводит Экспертный совет Министерства, к который вошли молодые ученые - их кандидатуры ранее также были предложены Советом молодых ученых. Такая информация была распространена пресс-службой МОН.

С учетом опыта 2016-го года - МОН уже внесло целый ряд изменений – в схему проведения данного конкурса. Совет экспертов предоставит заключение по работам 18 сентября. На его основе комиссия во главе с министром Л. Гриневич примет итоговое решение.

Как сообщал УРА-Информ, 80% украинских жителей получает высшее образование.