11:31 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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362 проекта подано на конкурс научных работ

На конкурс научных работ среди украинских молодых ученых уже было подано 362 проекта.

362 проекта подано на конкурс научных работ

Так, научные проекты были внесены на конкурс из более 100 вузов, а также научных учреждений МОН. На данный момент ведется научная, а также научно-техническая экспертиза поданных проектов.

Экспертизу сейчас проводит Экспертный совет Министерства, к который вошли молодые ученые - их кандидатуры ранее также были предложены Советом молодых ученых. Такая информация была распространена пресс-службой МОН.

С учетом опыта 2016-го года - МОН уже внесло целый ряд изменений – в схему проведения данного конкурса. Совет экспертов предоставит заключение по работам 18 сентября. На его основе комиссия во главе с министром Л. Гриневич примет итоговое решение.

Как сообщал УРА-Информ, 80% украинских жителей получает высшее образование.


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