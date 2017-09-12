26 мирных жителей погибли на Донбассе за три месяца

Известно также, что 26 мирных граждан погибли за последние три месяца. А кроме того - 135 получили травмы. Эти сведения распространила в рамках брифинга глава Мониторинговой миссии ООН в сфере прав граждан - Фиона Фрейзер. Согласно ее словам – в указанный период времени замечена 161 жертва военного конфликта на востоке страны. Это – на 17 меньше – если сравнивать с предыдущими тремя месяцами. Также за первое полугодие заметили рост потерь среди граждан – если сравнивать с данными за прошлый год.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина передала ООН позицию касательно миротворческой миссии на Донбассе.