12:10 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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26 мирных жителей погибли на Донбассе за три месяца

С 16 мая и по 15 августа 2017 г. Мониторинговая миссия ООН заметила 161 жертву среди мирных жителей Донбасса.

26 мирных жителей погибли на Донбассе за три месяца

Известно также, что 26 мирных граждан погибли за последние три месяца. А кроме того - 135 получили травмы. Эти сведения распространила в рамках брифинга глава Мониторинговой миссии ООН в сфере прав граждан - Фиона Фрейзер. Согласно ее словам – в указанный период времени замечена 161 жертва военного конфликта на востоке страны. Это – на 17 меньше – если сравнивать с предыдущими тремя месяцами. Также за первое полугодие заметили рост потерь среди граждан – если сравнивать с данными за прошлый год.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина передала ООН позицию касательно миротворческой миссии на Донбассе.


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