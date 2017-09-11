Жителя Харьковщины будут судить за растление маленького ребенка

Такая информация поступила от пресс-службы прокуратуры Харьковщины. Согласно данным – в июле 2017 г. мужчина в состоянии опьянения находился на скамейке около жилого дома. Мимо проезжала на велосипеде девочка пяти лет.

Мужчина посадил ребенка себе на колени, начал раздевать и трогать. Это заметила соседка, которая как раз вышла на улицу. Она сообщила матери девочки о случившемся. В тот же вечер злоумышленник был задержан. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

Как сообщал УРА-Информ, игрока "Сандерленда" обвинили в растлении несовершеннолетней.