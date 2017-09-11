Защита Чийгоза намерена обжаловать приговор

Адвокаты заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которому в понедельник, 11 сентября, в оккупированном Россией Крыму дали восемь лет колонии.
Защита будет добиваться освобождения Чийгоза. Об этом после оглашения приговора заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов. По его словам, российский "суд" признал заключенного Чийгоза гражданином Украины. Поэтому и добиваться его освобождения мы будет вместе с правительством Украины.
Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест против приговора заместителя председателю Меджлиса. Как написала на своей страничке в Twitter пресс-секретарь уральского дипломатического ведомства Марьяна Беца, восемь лет это фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше за Ахтема, - написала она.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, "суд" огласил приговор Чийгозу 11 сентября. Замглавы Меджлиса был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.