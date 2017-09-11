За ночь боевики усилили обстрелы в зоне АТО

В воскресенье, 10 сентября, боевики 51 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских защитников, к счастью, нет.

Как сообщает УРА-Информ, сообщает на данные пресс-центра штаба АТО, в конце суток количество обстрелов значительно увеличилось. Если днем враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то к вечеру все чаще фиксировалась работа минометов различных калибров.

Также продолжает увеличиваться активность противника на Луганском направлении, который до этого был относительно спокойным.

На донецком направлении после шести часов вечера боевики несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП враг обстрелял окрестности Зайцево и Песков. А около девяти часов вечера вблизи Новолуганское во вермя обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82-мм

На приморском направлении в районе Широкино в конце суток боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались укрепления ВСУ вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На луганском направлении вечером и ночью из гранатометов боевики дважды били по окрестностям Крымского, а с 82-мм миномета - по Новотошковскому.

В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз пришлось открывать ответный огонь, – говорится в сообщении пресс-центра в Фейсбук.

Напомним, с начала суток, воскресенья, 10 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе обстрелы не прекращались, хотя и немного снизились.