Возле Гренландии произошло сильное землетрясение

Подземный толчок ощущался в 825 километрах к юго-востоку от города Какорток на южной оконечности Гренланди. Его магнитуда составляла 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, ссылаясь на данные оперативной обработки филиала ведомства, эпицентр зафиксированного с координатами 57.40 градуса северной широты и -33.11 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 961 км к юго-западу от Рейкьявика.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер воскресенья, 10 сентября, жертвами землетрясения в Мексике стали уже 90 человек. Только в штате Оаксака число жертв возросло с 46 до 71.

Как сообщил губернатор штата на заседании кризисного штаба, официального подтверждения этой цифры пока нет, однако в штате Чьяпас погибшими числятся 15 человек. В штате Табаско - четверо, - пояснил он.