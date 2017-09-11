На Львовщине стартовали масштабные международные учения Rapid Trident-2017

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр учений Rapid Trident-2017.

Как отмечается, церемония проходила на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, в селе Старычи Яворивского района.

Rapid Trident-2017 продлятся две недели. Маневры будут проходить на различных участках военного полигона.

В торжествах приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук и другие.

К слову, в этом году обучение пройдут с учетом деятельности Объединенной многонациональной группы по стандартам НАТО с привлечением иностранных инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы, Эстонии и Польши.

Участники будут совершенствовать свои знания и навыки по совместных тактических действий в ходе патрулирования, осуществления конвоирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и тому подобное.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",вооруженные силы Украины предупреждают жителей Черниговской области о передвижении военной техники и учебных стрельбах.