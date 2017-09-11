В Украину возвращается тридцатиградусная жара

Синоптики не обещают осадков и предупреждают, что жара в Украину возвращается. Температура воздуха днем составит 24-29, в южных областях до 31 градуса. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится нище 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

В западных областях - небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит 11-17 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

На севере страны без осадков. Температура ночью удержится в пределах 10-17 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-29 градусов.

В центральных сегодня также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 11-17 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

На востоке Украины понедельник также будет сухим и теплым. Ночью термометры покажут от 6 до 14 градусов со знаком плюс. Днем будет от 21 до 27 градусов выше нуля.

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха ночь не опустится ниже 11-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-31 градуса.

В Крыму в понедельник сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-31 градуса.