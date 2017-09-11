В штате Флорида из-за урагана "Ирма" без света остались более трех миллионов человек

Такие данные опубликовал губернатор штаба Рик Скотт. Как сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на данные местных властей, количество обесточенных домов и предприятий на данный момент составляет более 1,528 миллионов.

При этом руководитель компании Florida Power & Light Эрик Силоджи спрогнозировал, что "Ирма" может оставить без электроэнергии девять миллионов жителей Флориды.

В свою очередь Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов Америки сообщает, что скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 49,2 метров в секунду, что соответствует второй из пяти категорий. Эпицентр в настоящий момент находится в 25 километрах северо-восточнее города Форт-Майерс.

Ураган движется на север со скоростью 6,3 метров на секунду, - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата Флориды. Категория опасности урагана " Ирма" ранее снизилась до второй.