В Кабмине рассказали о новых правилах учета воды и тепла в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров Украины.

Чиновники отмечают, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии и воды, потребленной в здании. То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании.

По их словам, этот объем необходимо в первую очередь "распределить" между потребителями в доме. К примеру, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.

Отметим, что благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях". Таким образом, будет разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате различного класса точности. Вместе с тем образуется проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей через их неудовлетворительное состояние.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",столичная компания "Киевводоканал" планирует с начала следующего года повысить тарифы на холодную воду и водоотвод.