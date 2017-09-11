У "Киевгорстроя" пытались украсть акции на 900 млн грн

Сейчас "Киевгорстроем" составлено официальное обращение по этому поводу, опубликованное на сайте компании.

"Киевгорстрой" является держателем 36,42% акций компании "Киеворгбуд". Последний обманным путем попытался размыть их часть путем выпуска дополнительных акций. "Киеворгбуд", как не чистые на руку делки из 90х, решил не считаться с киевлянами, пытаясь выжать из "Киевгорстроя" почти 900 млн грн.

На собрание акционеров, во время которого принимаются глобальные вопросы жизнедеятельности компаний, представителя "Киевгорстроя" просто не пустили. Сделано это было для того, чтоб Холдинг, как держатель блокирующего пакета акций, не позволил "Киеворгбуду" провернуть махинации по размытию пакета акций.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку такую информацию подтверждают, был составлен соответствующий протокол о том, что общие сборы не проводились. Это значит, что любое решение, якобы принятое "Киеворгбудом" во время сборов, является не незаконным и говорит о мошенничестве руководства компании.

В "Киеворгбуде", не смотря на явные нарушения законодательства, настаивают на своем. Они разместили информацию об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Другими словами, проведя дополнительную эмиссию, они уменьшили долю акций "Киевгорстроя" и других держателей.

"При этом рыночная стоимость одной акции, согласно проведенной оценки составляет 15,42 грн., при номинальной стоимости 0,25 грн. То есть для удержания своей частить в размере 36,42%, номинальная стоимость которой после увеличения составит 13 998 122,00 грн., "Киевгорстрою" необходимо будет выкупить акции нового выпуска на сумму более 863 миллионов гривен, то есть оплатить в 66 раз больше номинальной стоимости", - говорится в сообщении компнаии.

Источник: ukranews.com