Суд оккупированного Россией Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии

Такое решение оккупанты приняли в понедельник, 11 сентября. Как сообщают местные СМИ, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма сегодня вынес вердикт одному из лидеров крымскотатарского народа.

Кроме того, "суд" вынес частное определение адвокату Чийгоза Александру Лесовому за многократные опоздания. При этом, по данным журналистов, поддержать Чийгоза к зданию суда пришло около ста человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного задержания митингующих в оккупированном Крыму в поддержку Чийгоза.

Такое уголовное производство было открыто на основании депутатского обращения народного депутата Украины Чубарова.