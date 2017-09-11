10:20 11.09.2017 | Общество | Новости
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Суд над Чийгозом подходит в концу

Сегодня в подконтрольном Кремлю Верховном суде оккупированого Крыма вынесут окончательный приговор председателю Меджлиса крымских татар Ахмету Чийгозу.

Суд над Чийгозом подходит в концу

Об этом передает его адвокат Николай Полозов.

По его словам, около Верховного суда стянули несколько сотен полицейских, выставлены метталоискатели, площадь перекрыли для проезда автомобилей, по углам здания выставили охранные корпуса.

Дело Чийгоза продвигалось следующим образом:

- 7 августа в Верховном суде аннексированного Крыма стартовало рассмотрение дела Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в "организации и участии в массовых беспорядках" под стенами крымского парламента 26 февраля 2014;

- 9 августа в суде завершились прения сторон по делу Ахтема Чийгоза, а вынесение приговора назначили на 11 сентября.

В случае принятия решения в сторону истца Чийгозу сулит восемь лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее адвокат Полозов поведал о том, какую политику в отношении крымских татар проводит Россия.


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