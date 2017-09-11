Суд арестовал половину акций "Мотор Сичи"

При этом все акции находятся на счетах пяти компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и в Панаме. Как сказано в тексте постановления, опубликованного в реестре судебных решений, счета, открытые в депозитарном учреждении Драгон Капитал, арестованы в связи с уголовным делом, открытым по статьям Уголовного кодекса Украины Приготовление к преступлению и Диверсия.

Следователи установили, что должностные лица "Мотор Сичи" продали контрольный пакет акций иностранным компаниям, аффилированным с китайской фирмой Beijing Skyrizon.

Они действовали по предварительному сговору и своими деййствиями пытались ослабить государство путем разрушения указанного предприятия как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, - говорится в постановлении суда.

В документе также указано, что были осуществлены ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (Панама), Waldo Trade Ltd. (Виргинские острова), Granum Corporation (Панама), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Likatron Enterprises Limited (Кипр), Ventalina Management Ltd (Невис), которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению.

Всего по ходатайству следователя суд наложил арест на проданные 56,009% акций "Мотор Сичи", которые обеспечивали злоумышленникам полный контроль над предприятием. Решение подлежит немедленному выполнению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по поводу злоупотреблений на запорожском заводе "Мотор Сич" открыто несколько уголовных дел.