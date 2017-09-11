12:32 11.09.2017 | Общество | Новости
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Сенцова вывезли из СИЗО Иркутска

Осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из СИЗО-1 Иркутска.

Сенцова вывезли из СИЗО Иркутска

Куда именно его этапировали пока не известно. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Как сказано в его сообщении, правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл.

Напомним, ранее сообщалось, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из Якутска в следственный изолятор № 1 Иркутск.

Вместе с тем президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения осужденного в РФ Олега Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.

Как сообщал УРА-Информ, на оккупированном Россией полуострове Крым так называемый "суд" приговорил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии.


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