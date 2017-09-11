Platinum 2.0. Сожитель замглавы Гонтаревой готовит очередной финансовый "пылесос"

В сети появилась информация, о том, что вскоре участь Платинумбанка, с финансовым пылесосом и другими атрибутами выкачивания и выведения денег из Украины, может постичь ещё ряд финансовых учреждений. Один из первых в очереди - отечественный Проминвестбанк, продажу которого с предварительным выводом всех средств его вкладчиков в офшоры, готовит гражданский муж зампредседателя НБУ Екатерины Рожковой - Андрей Рожок.

Ответственным за схему реализации "кидка" вкладчиков и налогоплательщиков, за чей счёт будет проводится Государственное рефинансирование банка, Председатель правления Проминвестбанка Андрей Рожок назначен не зря. Его лоббированием на должность, с позволения главы НБУ Гонтаревой, занималась гражданская жена Рожка, зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова.

Как отмечается, пара Рожок-Рожкова, под покровительством Гонтаревой, уже провернули похожую "схему" с Платинумбанком, сначала устроив на рынке "пылесос", а затем выведя средства в офшоры российских олигархов, после чего банк получил щедрое рефинансирование от НБУ, но и эти деньги бесследно пропали. С тех пор на Рожкову заведено уголовное дело, которое, благодаря Гонтаревой, пока не получило "ход"."Схему" уже начали реализовывать - НБУ отметает все предложения о покупке Проминвеста, а сам банк получает первые транши рефинансирования.