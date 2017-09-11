На Закарпатье чиновник попался на взятке - ФОТО, ВИДЕО

Он попался на взятке в 50 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции, эти деньги мужчина требовал за подключение дома к газификации.

Правоохранители установили, что начальник структурного подразделения одного из предприятий области требовал деньги за беспрепятственное согласование и подключение к газификации частных и коммерческих объектов требовал от граждан взятки. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Подкуп должностного лица юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы.

При этом взяточник получал деньги в несколько этапов. При получении последней части начальника отдела задержали правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, один из инспекторов отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области и его посредник разоблачены на взятке.