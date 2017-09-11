На Солнце вновь произошла мощнейшая вспышка

Она характеризуется как наивысшего класса активности. Как сообщает Физический институт Академии наук Российской Федерации, новая вспышка относится к классу Х, ей присвоили балл Х8.2.

Индекс вспышечной активности достигает 9,8 балла из десяти возможных. При этом в ведомстве напомнили, что это уже четвертый мощный взрыв на Солнце за последнее время.

Напомним, серия вспышек на Солнце началась 4 сентября и продолжается до сих пор. Одна из них, которая произошла 6 сентября, стала наиболее крупной за последние 12 лет вспышкой.

Как сообщал УРА-Информ, 7 сентября, на Солнце произошла третья мощная вспышка

После этого на Землю обрушилась сильнейшая геомагнитная буря, которая вызвала сбой спутниковых систем связи и отразилась на работе компьютерной сети по всей планете.