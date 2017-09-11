09:57 11.09.2017 | Общество | Новости
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На Солнце вновь произошла мощнейшая вспышка

В воскресенье вечером, 10 сентября, на Солнце была зафиксирована новая мощнейшая вспышка.

На Солнце вновь произошла мощнейшая вспышка

Она характеризуется как наивысшего класса активности. Как сообщает Физический институт Академии наук Российской Федерации, новая вспышка относится к классу Х, ей присвоили балл Х8.2.

Индекс вспышечной активности достигает 9,8 балла из десяти возможных. При этом в ведомстве напомнили, что это уже четвертый мощный взрыв на Солнце за последнее время.

Напомним, серия вспышек на Солнце началась 4 сентября и продолжается до сих пор. Одна из них, которая произошла 6 сентября, стала наиболее крупной за последние 12 лет вспышкой.

Как сообщал УРА-Информ, 7 сентября, на Солнце произошла третья мощная вспышка

После этого на Землю обрушилась сильнейшая геомагнитная буря, которая вызвала сбой спутниковых систем связи и отразилась на работе компьютерной сети по всей планете.


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