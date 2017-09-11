21:51 11.09.2017 | Общество | Новости
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На Кубе ураган "Ирма" убил десять человек

По состоянию на понедельник, 11 сентября, на Кубе в результате урагана "Ирма" погибли десять человек.

На Кубе ураган

По предварительным данным, материальный ущерб от него составил десять миллиардов долларов. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на соответствующее заявление кубинских властей, шторм обрушился на Карибские острова 7 сентября.

От него пострадали заморские территории Великобритании, Франции и Нидерландов. Сегодня власти Кубы заявили, что в столице республики Гаване затоплены не менее двух кварталов, а из центральных районов города эвакуировали около десять тысяч человек

Из-за шторма в городе частично перекрыты подача воды и электричества, а также частично вышла из строя мобильная связь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный центр Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов в понедельник, 11 сентября, понизил категорию урагана "Ирма", сформировавшегося ранее в Атлантическом океане, до уровня тропического шторма.


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