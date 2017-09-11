Лодку с 300 мигрантами обнаружили у берегов Кипра

Сообщается, что пассажиры заплатили лодочникам по две тыс долларов за транспортацию. Задержан мужчина, подозреваемый в незаконной перевозке мигрантов.

На момент спасения, лодка находилась в полузатопленном состоянии. Еще бы пара тройка часов и она бы затонула, передают кипрские спасатели.

Несколько людей срочно нуждались в медицинской помощи, среди них 36-летняя женщина с ребенком. Всех 300 человек были направлены во временный центр для беженцев в Никосии.

Напомним, что вопрос беженцев стоит в Европе очень остро, и ранее основными донорами для приема были Италия и Греция.

Недавно же Венгрия и Словения подали иск в Европейский суд с просьбой ввести квоты на прием беженцев. Иск отклонен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.