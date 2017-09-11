ГСЧС предупредили о новой вспышке пожаров

Укргидрометцентр сообщает, что начиная с 11 сентября и до конца недели возникновение пожаров стоит ожидать в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях пожарная опасность будет на варьироваться на уровне высоко и чрезвычайной.

Напомним, что в результате летнего сезона в Украине зафиксировано более 1000 возгораний. Основными районами возгораний остаются леса и лесная местность, а основной причиной - человеческий фактор и неумелое поведение с огнем во время отдыха.

ГСЧС отмечает, что ведомство полностью обеспечено всем транспортом и техникой для ликвидации пожаров и возгораний любой сложности.

Ранее ГСЧС направили несколько воздушных судов для помощи по ликвидации пожаров в Грузии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинский глава правительства В. Гройсман уже распорядился относительно оказания помощи Черногории в устранении возгорания.