Украинец пытался вывезти из страны старинную скрипку - ФОТО

Ее возраст датируется 1857 годом. Молодой человек пытался вывезти ее вне погранично-таможенного контроля на Закарпатье.

Как сообщает в воскресенье, 10 сентября, пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, инструмент был обнаружен во время осмотра легкового автомобиля Volkswagen Touareg 20-летнего гражданина Украины, который ехал в Словакию.

Пограничники обнаружили скрипку в багажнике иномарки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники предотвратили вывоз с территории неподконтрольного Киеву города Донецк скрипки Страдивари 1730 года. Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" ценную.