14:41 10.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военная сводка службы АТО за минувшие сутки

Пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник сообщил, что за прошедшие сутки на востоке Украины погиб один военный, еще двое пострадали. Об этом он заявил на очередном брифинге.

Военная сводка службы АТО за минувшие сутки

По словам Мотузяника, боевики обстреливали позиции украинских военных со стрелкового оружие, пулеметов и гранатометов. В направлении Донецка действовали снайперские группировки. Был открыт огонь по пропускным пунктам Гнутово, Марьянка. Двое военных получили осколочные травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на КПВВ было оформлено 32,8 тысячи человек и 4600 транспортных средств.

Ранее в Минске прошла еще одна встреча трехсторонней контактной группы, где было оговорено о продолжении соблюдение на восточном фронте режима "тишины". Однако террористы уже в который раз нарушают все договоренности.

Также обсуждалась возможность обмена пленными по формуле - "всех на всех", но украинская сторона не может пойти на такие меры из-за того, что преступления некоторых преступников вызывают особенную обеспокоеность и тяжкость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие несколько дней российские наемные войска 25 раз открывали огонь по наших позициям.


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