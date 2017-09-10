Военная сводка службы АТО за минувшие сутки

По словам Мотузяника, боевики обстреливали позиции украинских военных со стрелкового оружие, пулеметов и гранатометов. В направлении Донецка действовали снайперские группировки. Был открыт огонь по пропускным пунктам Гнутово, Марьянка. Двое военных получили осколочные травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на КПВВ было оформлено 32,8 тысячи человек и 4600 транспортных средств.

Ранее в Минске прошла еще одна встреча трехсторонней контактной группы, где было оговорено о продолжении соблюдение на восточном фронте режима "тишины". Однако террористы уже в который раз нарушают все договоренности.

Также обсуждалась возможность обмена пленными по формуле - "всех на всех", но украинская сторона не может пойти на такие меры из-за того, что преступления некоторых преступников вызывают особенную обеспокоеность и тяжкость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие несколько дней российские наемные войска 25 раз открывали огонь по наших позициям.