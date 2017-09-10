В МВД назвали три основные версии взрыва в Киев

Как сообщил в воскресенье, 10 сентября, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, версия первая - это могло быть связано с российскими или кадыровскими спецслужбами, которые довольно самостоятельны. Другими двумя версиями является "уголовное выяснение отношений" и межличностные отношения, - пояснил он, добавив, что есть все основания переквалифицировать это преступление со статьи об умышленном убийстве на террористический акт.

Есть двое пострадавших, которые, видимо, не были целью преступников, - пояснил Шевченко.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что следователи отрабатывают не менее шести версий взрыва в центре Киева, среди которых умышленное убийство, террористический акт, российские спецслужбы, бизнес-криминальные разборки, личная неприязнь и личная месть.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Киева, около улицы Бассейной, в авто прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным правоохранителей - погиб мужчина. Кроме того, женщине оторвало ногу, а находившийся в авто ребенок получил травмы.