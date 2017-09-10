В Латвии стартовали военные учения НАТО

По информации канала, учения предназначены для того, чтобы офицеры научились в экстренных ситуациях формировать и комбинировать планирования для ведения боевых операций.

Для примера военным выдали главную директиву НАТО по которому формируются и готовятся практически все боевые операции.

"Steadfast Pyramid 2017 это первая часть учений, проведенных верховным главнокомандованием сил союзников в Европе.

В учениях принимают участи и высшее главнокомандование сил союзников по трансформации НАТО.

Вторая часть - Steadfast Pinnacle 2017, посвящена в основном роли командиров в ходе проведения масштабной операции. Она пройдет с 17 по 22 сентября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", латвийское руководство ожидает пограничных провокаций в ходе российско-белорусских военных учений - " Запад-2017".