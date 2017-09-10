В Италии сильные ливни затопили улицы, семь человек погибли - ФОТО

В результате стихийного бедствия, по меньшей мере, семи человек погибли. Как сообщает Corriere della Ser, в воскресенье, 10 сентября, в течение двух часов в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков.

Это практически двухмесячная нормам осадков. В результате непогоды были затоплены десятки домов.

При этом в одном из них спасатели обнаружили тела четырех человек. Все они были членами одной семьи - отец, мать, двухлетняя девочка и дедушка.

Спасателям удалось спасти только четырехлетнюю девочку. Еще одно тело было найдено в районе оползней, вызванных непогодой.

Спасатели также нашли погибшего мужчину возле его дома, а один мужчина погиб во время дорожного инцидента, который, вероятно, был вызван ливнями.

При этом спасатели предполагают, что число жертв в ближайшее время может возрасти. Уже сейчас можно говорить о минимум трех пропавших без вести, - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" достиг побережья американского штата Флорида. Утром 10 сентября мощная стихия ударила по архипелагу островов Флорида-Кис, вызвав первые жертвы среди населения.