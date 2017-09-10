Ураган "Ирма" ударил по США, есть первые жертвы

Сегодня утром мощный ураган ударил по архипелагу островов Флорида-Кис. Он принес первые жертвы среди населения.

Как сообщает DW, по последним данным из-за стихийного бедствия уже погибли три человека. Они погибли после аварий, вызванных непогодой.

Вместе с тем местные власти сообщают, что почти 1,1 миллиона потребителей во Флориде остались без света. Скорость ветра в зоне урагана местами достигает 215 километров в час.

Специалисты не исключают, что "Ирма" наделает беды не только во Флориде, но также частично в Джорджии, Алабаме и Южной Каролине.

Напомним, накануне власти Флориды призвали к немедленной эвакуации 6,3 миллиона человек.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины выясняет нет ли среди эвакуированных в связи с ураганом "Ирма" украинцы.