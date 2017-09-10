Ураган "Ирма" нанес удар по Кубе: есть значительные убытки

Известно, что ураган под названием "Ирма" уже нанес удар по Кубе. Там был сильный ветер, а также дождь. Ураган добрался до Кубы сразу после того. как опустошил Карибские острова – передает ВВС.

Сейчас непогода уже приблизилась к берегу Камагуейского архипелага - как шторм пятой категории, однако сейчас ураган ослаб аж до третьей категории. Это – первый ураган самой высокой, пятой, категории, который добрался до Кубы за последние пару десятилетий. По итогам непогоды уже затопило деревню Кайбариен. На Кубе в некоторых районах уже нет электричества, имеются трудности связи.

Как сообщал УРА-Информ, во Флориду уже направили авианосец, так как жители штата по итогам урагана "Ирма" могут нуждаться в помощи.