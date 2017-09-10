Украина не согласна с формулой "всех на всех"

По словам Лутковской, украинское государство не будет рассматривать кандидатуры на обмен тех террористов, которые были уличены в совершении особо тяжких преступлений на востоке страны.

Представитель отметила, что Украина получила дополнительную информацию о тех заложниках, которые находятся непосредственно на территории, так называемых ДНР\ЛНР.

Лутковская утверждает, что формула обмена "87 на 309" не имеет шансов на выживание, так как у нас (Украина) очень много вопросов к ним. Мы будем делать новые запросы по обмену пленными, но уже по новым спискам, подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Кроме того, для Украины стоит еще и ребром вопрос о том, чтобы вернуть и политзаключенных, находящихся на территории РФ. В этой плоскости дискуссия зашел в тупик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что террористы "ДНР" рассчитывают обменяться пленными до конца года.