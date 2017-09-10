12:20 10.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина не согласна с формулой "всех на всех"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская считает, что украинская сторона не готова менять отдельных боевиков из-за тяжкости их преступлений. Об этом чиновница рассказала в интервью "5-му каналу".

Украина не согласна с формулой

По словам Лутковской, украинское государство не будет рассматривать кандидатуры на обмен тех террористов, которые были уличены в совершении особо тяжких преступлений на востоке страны.

Представитель отметила, что Украина получила дополнительную информацию о тех заложниках, которые находятся непосредственно на территории, так называемых ДНР\ЛНР.

Лутковская утверждает, что формула обмена "87 на 309" не имеет шансов на выживание, так как у нас (Украина) очень много вопросов к ним. Мы будем делать новые запросы по обмену пленными, но уже по новым спискам, подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Кроме того, для Украины стоит еще и ребром вопрос о том, чтобы вернуть и политзаключенных, находящихся на территории РФ. В этой плоскости дискуссия зашел в тупик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что террористы "ДНР" рассчитывают обменяться пленными до конца года.


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