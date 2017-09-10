Новая модель iPhone 8 станет самой дорогой за всю историю компании

По информации источника, новый мобильный телефон будет иметь камеру на весь дисплей. На нем будет отсутствовать кнопка "дома", а также телефон будет оснащен специальной камерой, которая сможет распознавать лица.

Таким образом, только хозяин телефона сможет его разблокировать. Девайс выйдет в трех цветах - черном, белом и медном.

В смартфон будет вживлена специальная 3-D камера.

Прошлые модели телефона были гораздо дешевле. Модели 7s и 7s Plus будут продаваться по более низкой цене, которая будет примерно равна стоимости предыдущих iPhone 7 и 7 Plus - 782 и 938 долларов.

За покупкой уже в США уже выстроились огромные живые очереди.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз сообщил MacRumors, что компания Apple планирует отказаться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в новой модели iPhone.