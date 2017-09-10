На Донбассе снизилось число обстрелов – ОБСЕ

При этом в Луганской области не было замечено ни единого взрыва за последнее время. Так, члены миссии ОБСЕ заметили снижение числа взрывов на востоке Украины. Такие данные содержатся в последнем отчете миссии ОБСЕ.

К примеру, там сказано, что на Донетчине фиксировали десять взрывов за последнее время – по сравнению с 70-ю, что были зафиксированы немного ранее. В городе Горловка был замечен только один взрыв – шестого сентября. Седьмого сентября в Горловке было три взрыва.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе ситуация сейчас все так же остается напряженной – ранее сообщал глава страны Петр Порошенко.