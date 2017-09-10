МИД выяснить нет ли среди эвакуированных в результате урагана "Ирма" украинцев

Департамент консульской службы украинского ведомства направил запрос, что установить информацию. Об этом в воскресенье, 10 сентября, на официальной страничке в Facebook сообщает консульство.

Согласно сообщению, в субботу в Кризисный центр МИД Франции направлен запрос для проверки количества эвакуированных граждан Украины в Гваделупу. В настоящее время посольства Украины в США, Нидерландах, Кубе, Франции и консульские учреждения в США взаимодействуют с кризисными центрами стран в круглосуточном режиме, - заверили в департаменте.

Вместе с тем в Кризисного центра МИД Франции отметили, что эвакуация пострадавших из аэропортов Густава и Гранд Казе продолжается. Приоритет в эвакуации предоставляется раненым, женщинам и детям, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате урагана "Ирма", который обрушился на Карибский бассейн, погибли не менее 25 человек. На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 млн человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения.